Следователи выясняют точные причины гибели двоих мужчин в бане в Кондопожском районе

Трагедия произошла в деревне Лижмозеро в минувшую субботу.
Сотрудники Следкома Карелии инициировали доследственную проверку после пожара в бане в деревне Лижмозеро.
Установлено, что вечером 28 октября произошел пожар в бане. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание и на пепелище нашли тела двоих мужчин 1970 года рождения.
Следователь СК выехал на место происшествия. В частности, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, рассказали в Следкоме Карелии.
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