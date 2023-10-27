Следователи выясняют точные причины гибели двоих мужчин в бане в Кондопожском районе

Трагедия произошла в деревне Лижмозеро в минувшую субботу.

Сотрудники Следкома Карелии инициировали доследственную проверку после пожара в бане в деревне Лижмозеро.



Установлено, что вечером 28 октября произошел пожар в бане. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание и на пепелище нашли тела двоих мужчин 1970 года рождения.



Следователь СК выехал на место происшествия. В частности, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.



Предварительной причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, рассказали в Следкоме Карелии.