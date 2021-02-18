Следствие установило, какого осужденного избивали в колонии Петрозаводска

Экс-начальнику ИК №9 Петрозаводска Ивану Савельеву и его бывшему заместителю Ивану Ковалеву предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Бывшие руководители петрозаводской исправительной колонии № 9 Иван Савельев и Иван Ковалев вместе со своими адвокатами Михаилом Шогиным и Михаилом Ямчитским завершили ознакомление со своим уголовным делом.



УФСИН Карелии

Напомним, что еще 12 октября 2019 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками ИК № 9.

Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ скандальная видеозапись избиения осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения. По версии следствия, которое провел начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Валерий Елизаров, 20 февраля 2014 года с 17 до 18 часов тогда еще замначальника "девятки" Савельев и старший оперуполномоченный участка колонии-поселения Ковалев "в помещении штрафного изолятора нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу осужденного".

При этом оба майора внутренней службы Савельев и Ковалев свою вину не признают. В настоящее время они находятся под примененной к ним судом нормой ЗОД – запрет определенных действий. Так, им запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, включая начальника УФСИН республики Александра Тереха. Нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с их уголовным делом.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, следствие считает, что на видеозаписи изображен ныне 45-летний уроженец Таджикистана, по приговору суда за сбыт наркотиков с 2012 по 2019 год отбывавший наказание в ИК № 9. В ходе следствия он подтвердил факт его избиения в камере ШИЗО.

Между тем, как ранее мы сообщали, по ходатайству следствия проведенная ЭКЦ главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области портретная экспертиза не дала четкого ответа на вопрос, кто именно из сотрудников ИК №9 изображен на видеозаписи. Причина – низкое ее качество.

По полученной в карельском Следкоме информации, после составления обвинительного заключения по уголовному делу Савельева и Ковалева, оно для утверждения будет направлено в прокуратуру Карелии.