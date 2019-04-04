Следствие заинтересовалось энергокомпанией из-за долгов по зарплате

Государственная инспекция труда Карелии направила в петрозаводский отдел следственного комитета материалы проверки ООО "Региональная электросетевая компания" из-за долгов по зарплате.

Проверка выявила задолженность по заработной плате перед 10 работниками за период с мая 2017 года по февраль 2019 года в размере 3,7 млн рублей.

Согласно УК РФ, если работодатель задерживает часть зарплаты свыше 3 месяцев или полную зарплату свыше 2 месяцев, ему грозит уголовная ответственность и, как следствие, лишение свободы, срок которого в особо тяжких случаях достигает 5 лет.

Следственны органы вынесут решение о наличии либо отсутствии состава преступления, пишут "Вести Карелии".

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