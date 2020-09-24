Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 12
Сегодня 07:50
Сотрудники МЧС сняли в Петрозаводске ребенка с окна четвертого этажа 1
Сегодня 09:56
"Страшная боль, которую не пережить": Жена погибшего мотоциклиста в Петрозаводске написала прощальные слова в соцсети 1
Сегодня 14:36
Жители Сегежи спрятали труп в диване 3
Сегодня 07:15
В России изменились правила поверки бытовых счетчиков
24.09.2020 21:05

Следы реального Джеймса Бонда нашли в Польше

Новости. Общество
19:40, 25 Сентября 2020
фото: © Twitter / KGB Files
Загрузка...

Специалисты утверждают, что агент был связан с британской разведкой.

В Польше нашли документы настоящего, а не выдуманного Джеймса Бонда. В отличие от своего художественного персонажа, агент не преследовал злодеев на экзотических берегах, а прибыл в восточноевропейскую страну с "мутной дипломатической миссией". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание The Times,  которое, в свою очередь, ссылается на архивы Службы безопасности Польской Народной Республики (ПНР).

Отмечается, что Джеймс Альберт Бонд явился в Посольство Великобритании в Польше 18 февраля 1964 года. На тот момент ему было 36 лет, события в реальной жизни разворачиваются почти через 11 лет после того, как вышла книга Яна Флеминга "Казино Рояль" о знаменитом шпионе.

Работал настоящий Бонд якобы в качестве секретаря-архивариуса военного атташе в течение года. Агенты польской разведки сразу же взяли британца в разработку и из наблюдений за ним сделали вывод, что он "разговорчив и осторожен". Кроме того, как и его тёзка, Бонд сильно интересовался женщинами, а вот вкусы на алкоголь у настоящего и выдуманного героя были разные — реальный британец любил польское пиво.

Осенью 1964 года, согласно архивам, Бонд отправился с двумя другими предполагаемыми британскими дипломатами в северо-восточные города Белосток и Ольштын, чтобы, по утверждению польских агентов, "проникнуть на военные объекты". 21 января 1965 года британец покинул ПНР.

Специалисты польского Института национальной памяти полагают, что Бонд, по всей видимости, быстро понял, что "ему не удастся получить ценную информацию".

По данным польских материалов, реальный Джеймс Бонд родился 30 января 1928 года в городе Бидефорде графства Девон, хотя остаётся неизвестным, был ли он отправлен в Польшу под реальным именем или же пользовался псевдонимом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 2
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»