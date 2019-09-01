Снос аварийных домов в поселке Шальский Пудожского района Карелии грозит обернуться уголовным делом.

В июне этого года администрация Пудожского района после проведения аукционных процедур заключила контракт на снос 13 аварийных многоквартирных домов в поселке Шальский, расселенных в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Договор был заключен с индивидуальным предпринимателем Иваном Окрепиловым.

К удивлению местных жителей, подрядчики начали закапывать расселенные дома прямо в поселке. Как рассказал "Столице на Онего" руководитель пудожского отделения КПРФ Леонид Попов, экскаватор сносил дом, после чего выкапывал рядом яму и уже в нее закапывал строительный мусор.

Тогда Попов решил предоставить чиновникам доказательства, и 27 августа попросил секретаря первичной партийной организации КПРФ поселка Шальский Владимира Шульгу сфотографировать, что происходит в населенном пункте.

"Он приехал туда фотографировать, жена была рядом, - рассказал Леонид Попов. - К нему сзади подбежал человек и ударил его по голове, после чего появился второй, и они уже вдвоем сбили его с ног и начали избивать ногами. Сломали нос, забрали планшет и уехали. Он (секретарь) ездил на медицинское освидетельствование, есть заключение, что нос сломан".

После этого Шульга написал заявление в полицию.

Подробнее о скандале в Шальском читайте в статье "Тайна, зарытая в землю".