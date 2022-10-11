Слон с жирафами из советских времен пришли в парк на севере Карелии (ФОТО)

В Сегеже отреставрировали скульптуры советских времен.

Скульптуры, которые были установлены еще в советское время, было решено сохранить. Ранее отреставрировали бетонную горку в виде слоника, сообщает паблик «Сегежа слушает | Online».

Администрация района рассказала, что подрядчик завершил реставрацию жирафов: «Их яркий окрас радует глаз. Скульптуры животных остались на своем первоначальном месте».

Главную аллею украсит плитка по мотивам национальных карельских узоров. Для жителей подготовят зону активного отдыха — оборудуют площадку для игры в «Кююккя». Будет в парке и возможность поиграть в настольные игры, отдохнуть на качелях и удобных скамейках. В декабре этого года «Семейный парк «Сегежа» откроет свои двери для горожан.