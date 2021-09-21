Слушание по «делу Дмитриева» в суде Петрозаводска перенесено на конец октября

Поводом для переноса судебного заседания послужила болезнь адвоката известного исследователя сталинских репрессий.

Назначенное на 30 сентября заседание городского суда Петрозаводска по делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева оказалось коротким. Суд перенес слушание на конец октября из-за болезни адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева. По словам друзей и знакомых обвиняемого, его защитник был госпитализирован с опасным вирусом, а незадолго до этого адвокат общался с Дмитриевым в следственном изоляторе Петрозаводска. Сам исследователь сталинских репрессий был доставлен 30 сентября в суд, после чего вновь отправлен в СИЗО.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России, и, по информации суда, это дело было истребовано в Москву. Однако новое слушание в Петрозаводске приостановлено не было.