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Служба занятости в Карелии направит на обучение востребованным профессиям сотни безработных

Новости. Общество
15:24, 08 Февраля 2023
фото: Валерий Шифулин / ТАСС

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В Карелии по направлению служб занятости приступили к обучению востребованным профессиям жители Калевальского, Кондопожского районов и города Петрозаводска.

Всего в этом году планируется обучить не менее 450 человек, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Безработные за счет бюджета республики осваивают новые профессии и повышают квалификацию. Сейчас Петрозаводский автотранспортный техникум обучает будущих сварщиков, учебный центр «Профспецресурс» – трактористов, Медицинский колледж – санитарок.

В первом квартале запланировано обучение водителей троллейбусов для ПМУП «Городской транспорт», слесарей-ремонтников для АО «Кондопожский ЦБК», слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования для АО «Карельский окатыш», монтажников санитарно-технических систем и оборудования для предприятий в сфере ЖКХ Лоухского района, сборщиков корпусов металлических судов для Судостроительного завода. Можно обучиться на рыбовода, администратор офиса, машиниста экскаватора, повара, плотника, токаря на станках с числовым программным управлением. Для организации предпринимательской деятельности доступна программа обучения будущих пчеловодов и фермеров, портных.

Одной из участниц программы стала Ольга Анисимова из Медвежьегорска, которая обратилась в службу занятости для поиска работы. По профессии она бухгалтер, но решила переучиться на охранника. В прошлом году Ольга закончила программу и уже несколько месяцев работает в частном охранном предприятии.

Как пояснили в Управлении, программы обучения безработных формируются с учетом заявок работодателей, данных прогноза потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, сведений о потребности в кадрах для реализации инвестпроектов.

Обучение проводится бесплатно, кроме того, компенсируются проезд к месту учебы и обратно, проживание, медицинская комиссия.

Для получения информации о возможностях и условиях обучения, следует обращаться в агентства занятости по месту жительства. Контактные данные и перечень программ обучения размещены на официальном сайте Управления труда и занятости Карелии.

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