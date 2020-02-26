Смена теплоснабжающей организации в городе Карелии привела к неразберихе со счетами за тепло

После прихода "Карелкоммунэнерго" в Суоярви местные жители сидят с прохладными батареями и получают некорректные квитанции на оплату теплоснабжения.

На очередной сессии Совета Суоярвского городского поселения, которая состоялась 26 февраля, обсудили проблемы нынешнего отопительного сезона. Как сообщается на сайте поселения, с начала сезона все котельные работают в штатном режиме. Были незначительные аварии, которые устранялись силами теплоснабжающих организаций. При этом на сессии отметили, что со сменой теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс" на "Карелкоммунэнерго" ничего не изменилось в расчетах за поставленное тепло. Население оплачивает счета, но долги новой организации перед ООО "Экотоп" (владельца котельной в Суоярви) остаются. Сейчас задолженность составляет более 30 миллионов рублей. При этом в течение зимы, когда практически не было морозов, в квартирах многих горожан прохладно. До сих пор у "Карелкоммунэнерго" нет тарифа на теплоснабжение Суоярви.

Кроме того, к жителям города стали приходить счета за тепло с задержкой на месяц и более. Данные, указанные в квитанциях, не всегда корректны.

"Квитанции либо безымянные, либо с перепутанным метражом (в площадь квартир включены балконы, кладовки и т.д.). Какие-то квартиры вообще не учтены. Это вызывает справедливое недовольство людей. У "Карелкоммунэнерго" нет базы, отсюда некорректные счета", - рассказала "Столице на Онего" глава района Наталья Васенина.

Так, жители Кайпы месяцами не получают квитанции, а как их оплачивать сразу за несколько месяцев пенсионерам, непонятно. Из-за такой неразберихи ветераны не получают полагающиеся им льготы на коммунальные услуги.

На сессии глава района Наталья Васенина подчеркнула, что полномочия по теплоснабжению исполняет Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики, но жители города обращаются к местной власти и на справедливые нарекания она должна реагировать. Ситуация серьезная, а никаких перемен не происходит, пишут на сайте поселения.

Напомним, в начале февраля в Суоярви был введен особый режим из-за отсутствия запаса топлива. Новая теплоснабжающая организация "Карелкоммунэнерго" задерживает расчеты с котельной уже с осени 2019 года.