890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Синоптики рассказали, как долго простоят морозы в Карелии
26.02.2020 16:08
Неизвестный мужчина обокрал автозаправку в Карелии (ВИДЕО) 6
26.02.2020 16:24
Петрозаводчанка с ребенком пустилась в бега 1
26.02.2020 16:15
Пьяная езда в Петрозаводске едва не обернулась трагедией для водителя (ФОТО) 4
Сегодня 10:07
Парфенчиков пообещал пустить под снос превратившиеся в руины здания в Карелии 31
Сегодня 10:00

Смена теплоснабжающей организации в городе Карелии привела к неразберихе со счетами за тепло

Новости. Общество
12:14, 27 Февраля 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
Загрузка...

После прихода "Карелкоммунэнерго" в Суоярви местные жители сидят с прохладными батареями и получают некорректные квитанции на оплату теплоснабжения.

На очередной сессии Совета Суоярвского городского поселения, которая состоялась 26 февраля, обсудили проблемы нынешнего отопительного сезона. Как сообщается на сайте поселения, с начала сезона все котельные работают в штатном режиме. Были незначительные аварии, которые устранялись силами теплоснабжающих организаций. При этом на сессии отметили, что со сменой теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс" на "Карелкоммунэнерго" ничего не изменилось в расчетах за поставленное тепло. Население оплачивает счета, но долги новой организации перед ООО "Экотоп" (владельца котельной в Суоярви) остаются. Сейчас задолженность составляет более 30 миллионов рублей. При этом в течение зимы, когда практически не было морозов, в квартирах многих горожан прохладно. До сих пор у "Карелкоммунэнерго" нет тарифа на теплоснабжение Суоярви.

Кроме того, к жителям города стали приходить счета за тепло с задержкой на месяц и более. Данные, указанные в квитанциях, не всегда корректны.

"Квитанции либо безымянные, либо с перепутанным метражом (в площадь квартир включены балконы, кладовки и т.д.). Какие-то квартиры вообще не учтены. Это вызывает справедливое недовольство людей. У "Карелкоммунэнерго" нет базы, отсюда некорректные счета", - рассказала "Столице на Онего" глава района Наталья Васенина.

Так, жители Кайпы месяцами не получают квитанции, а как их оплачивать сразу за несколько месяцев пенсионерам, непонятно. Из-за такой неразберихи ветераны не получают полагающиеся им льготы на коммунальные услуги.

На сессии глава района Наталья Васенина подчеркнула, что полномочия по теплоснабжению исполняет Министерство строительства, ЖКХ и энергетики республики, но жители города обращаются к местной власти и на справедливые нарекания она должна реагировать. Ситуация серьезная, а никаких перемен не происходит, пишут на сайте поселения.

Напомним, в начале февраля в Суоярви был введен особый режим из-за отсутствия запаса топлива. Новая теплоснабжающая организация "Карелкоммунэнерго" задерживает расчеты с котельной уже с осени 2019 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию

Аналитика

Сегодня 13:14
Капитал
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 1
Работы по строительству мемориального комплекса в карельской столице планируется завершить к концу августа.
"Я был пристегнут к кровати" 8
22.02.2020 18:20
Защитники "Каменного бора" и петрозаводские власти поговорили на одном языке 4
22.02.2020 17:19
Республика Карелия как детище заместителя Дзержинского 11
21.02.2020 15:28
Борьба с немым убийцей
21.02.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:35
Без политики
Стильная одежда из Италии и Германии
В мире всё меняется – мода не стоит на месте. Она предлагает новые эксперименты, удивительные комбинации и варианты вечной классики.
Какую рекламу выбрать для бизнеса
26.02.2020 12:43
Жизнь перевернулась 2
25.02.2020 13:38
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Борьба за "Каменный бор" – мнение политолога и публициста Олега Реута
26.02.2020 16:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»