Смертельно-опасное вождение показал гонщик на трассе в Карелии (ВИДЕО)

В Карелии лихач едва не устроил страшную аварию на заснеженной трассе.

Водитель мчался со скоростью почти 100 километров час, обгоняя одну машину за другой, и совсем не был готов к тому, что отечественная легковушка впереди начнет останавливаться, сообщает Ren.tv.

Затормозить гонщик уже не успевал, но каким-то чудом сумел избежать аварии - в буквальном смысле протиснулся между снегоуборочной техникой и попутным автомобилем.

Машины проехали в считанных миллиметрах друг от друга и не получили даже царапин. После этого перепуганный водитель добирался до дома уже очень осторожно.