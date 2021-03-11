Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Город в Приладожье Карелии попал в топ-городов для коротких турпоездок весной
11.03.2021 18:20
Аварию на котельной в райцентре Карелии не могут ликвидировать уже почти сутки 2
11.03.2021 19:20
Сотрудники спецслужбы нашли наркотики в ноутбуке и музыкальной колонке жителя Карелии
11.03.2021 15:54
Счетная палата РФ признала недостаточным финансирование территориального фонда ОМС в Карелии 3
11.03.2021 16:26
"Сегодня с бизнесом нужно нянчиться": Парфенчиков ответил на подозрения в незаконном строительстве 13
11.03.2021 12:59
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
Врач рассказал о "мозговом тумане" у переболевших COVID-19 2
11.03.2021 19:40

Смертельно-опасное вождение показал гонщик на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:08, 12 Марта 2021
фото: © кадр из видео
Загрузка...

В Карелии лихач едва не устроил страшную аварию на заснеженной трассе.

Водитель мчался со скоростью почти 100 километров час, обгоняя одну машину за другой, и совсем не был готов к тому, что отечественная легковушка впереди начнет останавливаться, сообщает Ren.tv.

Затормозить гонщик уже не успевал, но каким-то чудом сумел избежать аварии - в буквальном смысле протиснулся между снегоуборочной техникой и попутным автомобилем.

Машины проехали в считанных миллиметрах друг от друга и не получили даже царапин. После этого перепуганный водитель добирался до дома уже очень осторожно.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд

Чтиво

11.03.2021 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»