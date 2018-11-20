Смертельное ДТП произошло в Карелии

Водитель без прав насмерть сбил пенсионера в Калевальском районе Карелии.

По данным ГИБДД, 19 ноября около 17.30 вечера у дома № 11 по улице Северная 28-летний мужчина без водительского удостоверения на автомобиле "ВАЗ" сбил 71-летнего пенсионера, который находился на проезжей части.

"От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали в ГИБДД.