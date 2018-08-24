Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 24 Августа 2018

СМИ: Губернатор Ленобласти пожертвует всего 10 тыс. рублей на восстановление Успенской церкви в Карелии

По теме

ВИДЕО: Парфенчиков в интервью рассказал о мотивах руководства Карелией
24.08.18 10:53
ФОТО: Парни, заклеившие афишами Бутусова опоры моста в Петрозаводске, заявили, что сделали это "для себя"
24.08.18 09:40
Впервые за несколько лет в Карелии сократился отток населения
24.08.18 09:36
Все новости
Загрузка...

В правительстве Ленобласти отреагировали на сбор денег на восстановление храма в Кондопоге.

Как пишет 47news, областные власти, как и чиновники Карелии, пожертвуют деньги на воссоздание сгоревшей Успенской церкви. По данным издания, губернатор Александр Дрозденко пообещал перевести на счёт фонда "Северный духовный путь" 10 тыс. рублей. Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов тоже подтвердил готовность сделать пожертвование, оно также будет равно 10 тыс. рублей.

"После того, как мы пообщались с коллегами из Карелии, я посчитал важным для себя передать деньги на восстановление церкви. Я же это сделал не как чиновник, а как верующий человек. Поэтому предлагаю всем тем в правительстве, кто получает солидную зарплату и имеет рядом с рабочим столом икону, поступить так же. Ещё раз. Это никакого отношения к работе или власти не имеет", - сказал Александр Дрозденко.

Ранее глава Карелии предложил подчиненным внести пожертвования в размере однодневного заработка на восстановление церкви. По данным министерства культуры России, воссоздание объекта оценивается в 100 млн рублей.

По теме

ВИДЕО: Парфенчиков в интервью рассказал о мотивах руководства Карелией
24.08.18 10:53
ФОТО: Парни, заклеившие афишами Бутусова опоры моста в Петрозаводске, заявили, что сделали это "для себя"
24.08.18 09:40
Впервые за несколько лет в Карелии сократился отток населения
24.08.18 09:36
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-08-24 10:50:24
Хороший вариант! Губернатор с зарплатой в пару сотен рублей, не считая "подношений" и клерк с зарплатой в 20000руб скинутся по 10000руб!
кир2
2018-08-24 09:58:41
Повезло ленобласти с губернатором , умный видимо .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
17.08.2018, 13:37
Парфенчиков распорядился реорганизовать автотранспортный техникум Петрозаводска
18.08.2018, 09:29
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
22.08.2018 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»