СМИ: Губернатор Ленобласти пожертвует всего 10 тыс. рублей на восстановление Успенской церкви в Карелии

В правительстве Ленобласти отреагировали на сбор денег на восстановление храма в Кондопоге.

Как пишет 47news, областные власти, как и чиновники Карелии, пожертвуют деньги на воссоздание сгоревшей Успенской церкви. По данным издания, губернатор Александр Дрозденко пообещал перевести на счёт фонда "Северный духовный путь" 10 тыс. рублей. Вице-губернатор по внутренней политике Сергей Перминов тоже подтвердил готовность сделать пожертвование, оно также будет равно 10 тыс. рублей.

"После того, как мы пообщались с коллегами из Карелии, я посчитал важным для себя передать деньги на восстановление церкви. Я же это сделал не как чиновник, а как верующий человек. Поэтому предлагаю всем тем в правительстве, кто получает солидную зарплату и имеет рядом с рабочим столом икону, поступить так же. Ещё раз. Это никакого отношения к работе или власти не имеет", - сказал Александр Дрозденко.

Ранее глава Карелии предложил подчиненным внести пожертвования в размере однодневного заработка на восстановление церкви. По данным министерства культуры России, воссоздание объекта оценивается в 100 млн рублей.