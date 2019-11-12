СМИ: Муж Жанны Фриске собирается жениться

Отношения телеведущего Дмитрия Шепелева с дизайнером Екатериной Тулуповой вскоре обретут новый статус.

Шепелев уже сделал возлюбленной предложение руки и сердца, пишет StarHit. Пара готовится к свадьбе, дата которой пока держится в секрете.

Муж Жанны Фриске старается не афишировать личную жизнь, однако поклонникам известно о его отношениях с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Влюбленных не раз видели в путешествиях, хотя те не публикуют совместных снимков. Говорят, пара съехалась в начале года, а сегодня стало известно, что их роман вышел на новый уровень.