СМИ рассказали о новых правилах съемок постельных сцен из-за секс-скандала

Британский профсоюз актеров Equity на фоне секс-скандала в Голливуде разработал новые правила для съемок постельных сцен.

В частности, профсоюз призывает к отказу от использования языка и от обмена слюной во время поцелуев, если только режиссер и оба актера сразу не заявят о своем согласии на это.

Кроме того, предполагается, что актеры не должны касаться друг друга гениталиями, во время кинопроб и прослушиваний не должно быть не оговоренных заранее ситуаций, подразумевающих обнажения тела, а на площадке должен присутствовать специальный "режиссер по интимным сценам".

Также Equity призывает постоянно использовать во время съемок постельных сцен специальные наклейки или маскировочное нижнее белье, которое можно будет убрать на стадии монтажа, если актеры дадут на это свое согласие, пишет РИА Новости со сслыкой на Daily Mail.

Незадолго до британской кинопремии BAFTA более 190 актрис подписали письмо, призывающее покончить с сексуальными домогательствами на съемочной площадке. Среди подписавших — Джемма Артертон, Сирша Ронан, Эмма Томпсон, Кира Найтли и многие другие.

Многие из них жаловались на сексуальные злоупотребления со стороны известных актеров и режиссеров — в частности, на агрессивные поцелуи с использованием языка.

Так, Артертон рассказала о том, как на заре карьеры ей пришлось принять участие в сексуальной сцене, на которое она не давала согласия. По ее словам, она была слишком молода, чтобы постоять за себя.

Актер Дэниэл Калуя, известный по фильму "Прочь", заявил на прошлой неделе, что ничего не знал об этикете поцелуев на съемочной площадке, поэтому использовал язык. "Я делал это, потому что думал, что так достовернее", — пояснил он.

Секс-скандал в Голливуде разгорелся после того, как десятки женщин, в том числе известные актрисы, обвинили одного из наиболее влиятельных американских продюсеров Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Одним из последствий этого скандала стал флешмоб #metoo, в рамках которого женщины стали делиться в соцсетях собственным печальным опытом, связанным с домогательствами и сексуальным насилием.

РИА Новости https://ria.ru/culture/20180219/1514927264.html