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Условно заболевшим коронавирусом в Петрозаводске оказался депутат Заксобрания Карелии (СРОЧНО)

Новости. Общество
17:02, 02 Апреля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Пациент республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске, у которого подозревают коронавирус, оказался депутатом Заксобрания Карелии.

Находящийся в инфекционном отделении пациент в тяжелом состоянии имеет статус депутат ЗС, сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Заксобрания. Он проживает в другом регионе, а в январе побывал за границей. К сожалению, как признал сегодня министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пациент не поставил об этом в известность врачей.

Кроме того, как мы выяснили, депутат после возвращения из-за границы не только не уходил на самокарантин, но и посещал заседания карельского парламента.

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Состояние пациента тяжелое. Он находится на респираторной неинвазивной поддержке, без ИВЛ.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-04-02 22:58:23
Кир имя сменил или в запое уже?
Leopol'd
2020-04-02 22:58:10
Давайте нашу микродуму закроем на Титова. Пусть в режиме врачей, ночуют на рабочем месте. Они же считают, что без парламента РК не жить, выписали себе спецпропуска о непрерывной работе. Вот и проявят себя. )))
Иванов Алексей
2020-04-02 22:32:27
Господа при чем тут поставил ( в соц сетях говорит что звонил в скорую его в поликлиннику переадресовали) или нет.. мастер лечиться от бронхита на антибиотиках с температурой 39 неделю !!!! Ему в период пандемии не берут анализ на корону?? А может он самоубийца или на голову не здоров.. любого средней тяжести с по дыханию принужительно должны освидетельствовать а не сообщений ждать
Plant
2020-04-02 22:23:47
Я смотрю, здесь комменты удаляют и редактируют.
зачем тогда и писать здесь, пусть здесь за деньги кир пишет.
кир
2020-04-02 23:17:06
Plant, чего несёшь, засранец? Ты безумен и глуп. :)
Ткачев
2020-04-02 22:48:08
Plant, Хе-хе-хе... Слабак... У меня по три комментария в день трут.
Ткачев
2020-04-02 22:57:32
Ткачев, И да, вступи в кремлевский пул, как Кир, не только на пиво, но и на закуску хватит...
Михаил Власов
2020-04-02 21:17:44
А в свете последних событий этому "деятелю" только штраф светит или уголовка?
Ткачев
2020-04-02 21:38:34
Михаил Власов, А вот это, друзья мои, зависит от нас.
Zim
2020-04-02 18:21:15
А кто возглавляет ТСН энерго Карелия?
баян
2020-04-02 18:19:16
надо всех чиновников в первую очередь проверить на вирус т.к только они ездят по заграницам у простого люда денег нет
Mike
2020-04-02 18:05:07
Сайт заксобрания лег, видать, народ интересуется личным составом и строит предположения сколько их еще может последовать за своим товарищем в борьбе за свои права
Ткачев
2020-04-02 18:15:40
Mike, Хе-хе-хе...
Беня
2020-04-02 17:52:09
Господа! Делаем ставки на своего самого любимого избранника народа! Интерес предлагаю виде виртуальные д и с т а н ц и о н н ы х щелбанов :)
Zim
2020-04-02 18:08:35
Беня, поздно наверное делать ставки, когда фигурант известен? Сами не пробовали узнать кому в ЗС 45 лет?
Mike
2020-04-02 18:00:30
Беня, давай начинай. Ты предложил, твой ход первый! Твой вариант ?
Гостья
2020-04-02 17:51:19
Сколько таких "ездунов" шлялось по Петрозаводску в феврале и марте без обсервации и самоизоляции? И скольких они успели заразить?
Ткачев
2020-04-02 18:05:40
Гостья, Вот, вот, а некоторые недалекие все про какие-то тесты голосят.
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