Условно заболевшим коронавирусом в Петрозаводске оказался депутат Заксобрания Карелии (СРОЧНО)

Пациент республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске, у которого подозревают коронавирус, оказался депутатом Заксобрания Карелии.

Находящийся в инфекционном отделении пациент в тяжелом состоянии имеет статус депутат ЗС, сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Заксобрания. Он проживает в другом регионе, а в январе побывал за границей. К сожалению, как признал сегодня министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, пациент не поставил об этом в известность врачей.

Кроме того, как мы выяснили, депутат после возвращения из-за границы не только не уходил на самокарантин, но и посещал заседания карельского парламента.

Напомним, четвертый условно заболевший коронавирусом был зарегистрирован в Карелии 1 апреля. Состояние пациента тяжелое. Он находится на респираторной неинвазивной поддержке, без ИВЛ.