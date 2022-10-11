Сначала года 2 тысячи пьяных водителей проехали по дорогам Карелии

Инспекторы ГИБДД с начала года отстранили от управления транспортом 2000 водителей, которые находились за рулем с признаками опьянения, сообщили в ведомстве.

Так, накануне автоинспекторы отстранили от управления автомобилем «ВАЗ-2112» 41-летнюю женщину, которая управляла автомобилем с признаками опьянения. Результат освидетельствования составил 0,28 мг/л.

В субботу, 5 ноября, дорожные полицейские отстранили от управления автомобилем Lada Largus 45-летнего водителя с признаками опьянения. Результат освидетельствования, проведенного на месте правонарушения, составил 0,72 мг/л. Водитель с показаниями алкотестера не согласился. Медицинское освидетельствование, проведенное в больнице врачом, подтвердило предположения сотрудников полиции.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, водителям грозит лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. Решение примет суд.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости.

Всех, кто может стать очевидцем управления транспортом пьяным водителем, просят сообщать информацию в полицию по телефону 102 или на единый номер 112.