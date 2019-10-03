Снег с дождем и холодный ветер обрушатся на Карелию в пятницу

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 4 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу будет облачно. Возможны осадки, временами сильные, в виде мокрого снега и дождя.
Ветер северо-восточный, северный умеренный с порывами до сильного.
Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем воздух прогреется до +1, +3.
В районах Карелии также будет облачная погода. Осадки: местами сильные в виде мокрого снега, на юге с дождем.
Ветер северо-восточный, северный умеренный с порывами до сильного.
Ночью похолодает до +3, -2 градуса. Днем потеплеет до -1, +4 градусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
01.10.2019, 13:33
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
30.09.2019, 09:17
Аналитика
Сегодня 09:49
Обществоведение
Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.
02.10.2019 11:21
02.10.2019 09:07
01.10.2019 15:35
30.09.2019 15:29
Чтиво
Сегодня 09:30
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
Сегодня 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
Новое
Сегодня 16:23
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии