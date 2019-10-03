Снег с дождем и холодный ветер обрушатся на Карелию в пятницу

О погоде на 4 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно. Возможны осадки, временами сильные, в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-восточный, северный умеренный с порывами до сильного.

Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем воздух прогреется до +1, +3.



В районах Карелии также будет облачная погода. Осадки: местами сильные в виде мокрого снега, на юге с дождем.



Ветер северо-восточный, северный умеренный с порывами до сильного.

Ночью похолодает до +3, -2 градуса. Днем потеплеет до -1, +4 градусов.