Снежный кот объявился в одном из дворов Петрозаводска

Обрадованные снегом петрозаводчане вылепили веселую фигуру во дворе дома.
Симпатичный снежный кот в одном из дворов Октябрьского района, запечатлённый жителем столицы республики, появился в паблике «Весь Петрозаводск|Карелия».
«Кому-то снег не в радость, а где-то во дворах на Октябрьском», — описал фото их автор.
Ранее жителей южных районов Карелии предупредили об очень сильном снегопаде.
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