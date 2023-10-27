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Снежный кот объявился в одном из дворов Петрозаводска

Новости. Общество
13:41, 29 Октября 2023
фото: Евгений Лешовский / «Весь Петрозаводск|Карелия» /ВК

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Обрадованные снегом петрозаводчане вылепили веселую фигуру во дворе дома.

Симпатичный снежный кот в одном из дворов Октябрьского района, запечатлённый жителем столицы республики, появился в паблике «Весь Петрозаводск|Карелия».

«Кому-то снег не в радость, а где-то во дворах на Октябрьском», — описал фото их автор.

Ранее жителей южных районов Карелии предупредили об очень сильном снегопаде.

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