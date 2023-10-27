Снежный кот объявился в одном из дворов Петрозаводска

Обрадованные снегом петрозаводчане вылепили веселую фигуру во дворе дома.

Симпатичный снежный кот в одном из дворов Октябрьского района, запечатлённый жителем столицы республики, появился в паблике «Весь Петрозаводск|Карелия».

«Кому-то снег не в радость, а где-то во дворах на Октябрьском», — описал фото их автор.

Ранее жителей южных районов Карелии предупредили об очень сильном снегопаде.