Снятая в Карелии мелодрама о подростках выходит на большой экран

Фильм «Вне зоны доступа», который снимали в Карелии, выходит в российский прокат.

На этой неделе в кинотеатрах стартует показ ряда фильмов, ранее заявивших о себе на фестивалях. Среди них — мелодрама о подростках «Вне зоны доступа», которая вошла в программу фестиваля Portobello в Лондоне. Съемки проходили в Карелии и в поселке Комарово недалеко от Санкт-Петербурга, пишет RT.

Анна Курбатова, известная как продюсер и сценарист картин «Спасите Колю!» и «Проводник», дебютирует в качестве режиссЕра с романтической комедией о подростках «Вне зоны доступа».

Хотя главных героев играют юные актЕры Олег Чугунов и Маргарита Дьяченкова, у них уже есть солидный съЕмочный опыт, а их коллега Влас Кропалов известен в TikTok. Также в проекте задействованы Кирилл Кяро, Нонна Гришаева и Александр Нестеров.

По сюжету 16-летний Ваня ссорится с отцом и, вместо того чтобы провести каникулы в Испании, отправляется в деревню. Здесь он встречает друзей детства Машу и Кирилла. Троица соглашается отказаться от интернета, чтобы весело провести время вместе. Однако вскоре их компания превращается в любовный треугольник.

«Это светлое кино про дружбу, любовь, преодоление себя. Прежде всего мы хотим, чтобы фильм понравился подросткам. Он очень атмосферный, но при этом в истории бушуют страсти, которые мы все переживали в молодости. То, что случится с героями, они запомнят на всю жизнь», — отметила Анна Курбатова.