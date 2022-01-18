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Сняты ограничения на проезд по всем участкам трассы «Кола», ранее закрытым из-за снегопада

Новости. Общество
10:34, 19 Января 2022
фото: © mach-equip.ru

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Федеральную трасу Р-21 в Мурманской области открыли движения всех видов транспорта.

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что во вторник, 19 января, с 10.00 отменены все ограничения на проезд по участкам автодороги, временно объявленные ранее в связи с неудовлетворительными метеорологическими условиями.

«Работы по расчистке автодороги и ее обработка противогололедными материалами продолжаются, поэтому просим водителей быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения», — говорится в сообщении Упрдора.

Напомним, трассу «Кола» перекрыли из-за снегопада 17 января.

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