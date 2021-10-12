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Снятый в Петрозаводске фильм номинировали на «Оскар»

Новости. Культура
16:57, 12 Октября 2021
фото: кадр из фильма

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Лента «Купе № 6», снятая финским режиссером Юхо Куосманеном при поддержке Министерства культуры РФ, выбрана в качестве кандидата от Финляндии на премию «Оскар».

Картина «Купе № 6» выбрана кандидатом от Финляндии на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финское объединение киноиндустрии Filmikamari («Кинопалата»).

Напомним, литературной основой сценария стал роман Росы Ликсом. Главная героиня — финская студентка Лора, которая едет поездом Москва—Мурманск, чтобы сбежать от своей любви. В купе она оказывается вдвоем с русским шахтером Лехой — необразованным и вечно пьяным парнем. Постепенно Лора понимает, что её попутчик — более сложная натура, чем может показаться.

Съемки картины проходили с 12 февраля по 25 марта прошлого года. Часть сцен была отснята в вагоне поезда, который ходил по кругу под Санкт-Петербургом, затем несколько съемочных вагонов прицепили к реальному поезду, следовавшему в Петрозаводск. Остальные «вагонные» сцены доснимали в павильоне. Натурные съемки прошли в Петрозаводске, в Оленегорске, в Териберке и Мурманске.

Ранее картина получила гран-при на Каннском кинофестивале и приз международного кинофестиваля в Иерусалиме.

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