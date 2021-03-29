СНТ в Карелии проверят наличие договора на вывоз мусора

Садоводческие и дачные некоммерческие товарищества, не заключившие договор на вывоз мусора, ждет штраф от 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регоператора "Автоспецтранс".

Начиная с мая, инспекторы "Карелприроды" выйдут в рейды по дачным кооперативам. Они проверят наличие у товариществ договора с регоператором и предоставления услуги по вывозу мусора.

На сегодняшний день из более 500 СНТ и ДНТ Карелии лишь пятая часть имеет договор с ООО "Автоспецтранс". Остальные товарищества являются нарушителями действующего законодательства в сфере обращения с отходами и могут быть оштрафованы на 100 тысяч и более.

Весной 2021 года представители регоператора и органов местного самоуправления проводят встречи для председателей дачных кооперативов. Их цель - разъяснение действующего законодательства в сфере обращения с ТКО, помощь в заключении договоров, консультации по организации мест накопления отходов, а также по планированию бюджета СНТ на указанные расходы.

Чтобы заключить договор на вывоз мусора, председателю дачного кооператива необходимо на сайте ООО "Автоспецтарнс" в разделе "Оформить договор" скачать и заполнить заявку, приложить необходимые документы в электронном виде и затем отправить ее вместе с документами на адрес info@rotko10.ru. После обработки заявки в адрес СНТ будет направлено два экземпляра договора, один из которых необходимо подписать и отправить в ООО "Автоспецтранс" (185 034, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 26).

В "Автоспецтрансе" напомнили, что в Карелии стоимость услуги на одного участника СНТ в месяц составляет 29,88 рублей.