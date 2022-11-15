Сныть обыкновенная и лютик ползучий подвели владельцев участков в Карелии

В Пряжинском районе специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения законодательства.

Как сообщили в межрегиональном Управлении Россельхознадзора, в 2022 году специалисты ведомства провели выездные обследования сельскохозяйственных земельных участков в Карелии.

Так, во время проверки выяснилось, что участок площадью 0,87 га в Пряжинском районе зарос сорной растительностью — травой, в том числе осотом полевым, и даже деревьями. Сельскохозяйственную деятельность при этом на участке не вели.Собственнице выдали предостережение о недопустимости нарушения закона и обязали очистить участок до 17 ноября 2022 года. Но уже в октябре женщина сообщила, что участок очищен.

Другие участки, также в Пряжинском районе, находящиеся в аренде у главы крестьянского фермерского хозяйства, не были скошены и покрыты сорной растительностью — осотом полевым, лютиком ползучим, снытью обыкновенной. Кроме того, арендатор складировала на участке доски. В результате ей также было выдано предостережение. В ответ на это глава хозяйства сообщила, что участок скошен, а весной 2023 года планируется провести мелиорацию.