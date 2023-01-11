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Со стороны сгоревшего в Петрозаводске скандального кафе полилась вода

Новости. Общество
09:45, 12 Января 2023
фото: читатель «Столица на Онего»

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ЕДДС Петрозаводска сообщает о течи воды со стороны сгоревшего кафе «Амрит» на Древлянке.

В единую дежурно-диспетчерскую службу карельской столицы поступило сообщение о течи воды у дома №5 по улице Попова, со стороны сгоревшего кафе «Амрит».

Информацию специалисты ЕДДС передали в АО «ПКС - Водоканал».

Напомним, 10 января в 18.20 произошел пожар в сканадально известном кафе «Амрит», расположенного на улице Попова в Петрозаводске.

По информации МЧС, общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. При этом огонь полыхал исключительно внутри здания, снаружи было только задымление.

По предварительным данным, ни погибших, ни пострадавших на пожаре нет. Работники в здании в момент возгорания отсутствовали. Кафе сгорело дотла



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