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Собаки голодают в приюте Петрозаводска из-за отсутствия воды

Новости. Общество
07:15, 02 Марта 2020
фото: © Александр Щербак/ТАСC
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Сотрудники городского приюта "Дорога домой" просят неравнодушных горожан о помощи.

"Приюту постоянно требуется вода! 200 литров на день. Вода ежедневно заканчивается. Готовить собакам не из чего! И посуду мыть нечем! Те, кто едет в приют на машинах, захватите, пожалуйста, с собой воду!", – сообщается в паблике приюта для животных "Дорога домой".

Очень нужна помощь мужчин – в приюте есть канистры на 50 л, можно заполнить на ближайшей колонке и привезти в приют.

"Умоляем, дорогие волонтёры, отзовитесь, пожалуйста. Телефон для связи 89114318280, Михаил. По времени с 10.00 до 16.00", – призывают сотрудники приюта.

Ранее в Госдуме предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных.

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