Собственник: вопрос закрытия бани в райцентре Карелии остается открытым

Власти Медвежьегорского района Карелии вмешались в спор двух предпринимателей, из-за которого город может лишиться единственной бани.

В администрации Медвежьегорского района в начале этой недели прошло совещание с собственницей единственной общественной бани в райцентре. По словам чиновников, бизнесвумен опровергла информацию о закрытии социального объекта и убедила администрацию, что баня будет работать.



«Вчера собственница написала пост в социальных сетях, где высказалась, что вопрос о закрытии бани остается открытым, в связи с затяжным конфликтом с собственником по соседству», - говорится в официальном паблике властей района.



Для разрешения конфликта двух собственников администрация Медвежьегорского района выехала к бане, чтобы посмотреть, можно ли поставить резервуар с горячей водой в другом месте.



Напомним, в 2006 году местная бизнес-леди Наталья Зезюлькина арендовала у районной администрации общественную баню. В 2011 году она выкупила в здании несколько помещений, в том числе сарай, в котором сушатся дрова.



Арендатором другой части помещений, еще до прихода Натальи Павловны, стал бизнесмен Владимир Молчанов. В его собственности оказалась бывшая котельная, которую он приспособил под сауну. На пару с Зезюлькиной они стали совместными собственниками здания.



Подробно причины этого конфликта изложены в статье нашего партнера, «Московского Комсомольца в Карелии».