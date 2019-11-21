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Новости. Криминал
12:17, 21 Ноября 2019
фото: © AP Photo/Bela Szandelszky

Собутыльница оставила жителя Карелии без сапог

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В Кеми женщина обокрала собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В отделение МВД России по Кемскому району обратился с заявлением о краже 49-летний местный житель. В его отсутствие из квартиры было похищено имущество и продукты питания.

Ущерб он оценил в 8,5 тыс рублей.

Полицейские выяснили, что в течение нескольких дней мужчина совместно со своей родственницей злоупотреблял алкоголем. После этого заявитель покинул квартиру, но при этом женщине разрешил остаться. Домой он вернулся на следующий день. По версии следствия, за это время подозреваемая похитила: электролобзик, наручные часы, мобильный телефон и болотные сапоги, а также продукты питания из холодильника. Когда оперативники разыскали ее, 59-летняя женщина дала признательные показания. Она рассказала, что собиралась сбыть похищенное, но не успела.

Имущество возвращено заявителю.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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