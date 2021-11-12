«Сохраняйте спокойствие»: в МЧС Карелии дали советы, как действовать в гололед

Главное управление МЧС Карелии дало множество интересных советов, как действовать в период гололеда и сосулек.
В паблике МЧС Карелии опубликованы советы.
Например, если существует угроза падения снега или наледи с крыши или под ногами гололед, то необходимо действовать так:
- Не стойте и не ходите под нависшими над головой сосульками;
- Обходите водостоки фасадов домов;
- По возможности не подходите близко к стенам зданий;
- Не заходите в зоны ограждения участков тротуаров;
- Надевайте нескользящую обувь с рельефной подошвой;
- Обходите замерзшие лужи, склоны, лестницы;
- Передвигайтесь, наступая на всю подошву;
- Осторожно переходите дорогу.
Если вы поскользнулись:
- Присядьте, чтобы снизить высоту падения и смягчить удар о землю;
- Не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;
- Попросите прохожих помочь вам;
- Если появилась резкая боль, не двигайтесь;
- Вызовите помощь по телефону "103".
Если услышали наверху подозрительный шум:
- Не останавливайтесь;
- Не поднимайте голову, чтобы посмотреть что случилось;
- Быстро прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Главное - всегда сохраняйте спокойствие, советует МЧС.
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