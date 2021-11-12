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«Сохраняйте спокойствие»: в МЧС Карелии дали советы, как действовать в гололед

Новости. Общество
12:31, 05 Декабря 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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Главное управление МЧС Карелии дало множество интересных советов, как действовать в период гололеда и сосулек.

В паблике МЧС Карелии опубликованы советы.

Например, если существует угроза падения снега или наледи с крыши или под ногами гололед, то необходимо действовать так:

- Не стойте и не ходите под нависшими над головой сосульками;
- Обходите водостоки фасадов домов;
- По возможности не подходите близко к стенам зданий;
- Не заходите в зоны ограждения участков тротуаров;
- Надевайте нескользящую обувь с рельефной подошвой;
- Обходите замерзшие лужи, склоны, лестницы;
- Передвигайтесь, наступая на всю подошву;
- Осторожно переходите дорогу.

Если вы поскользнулись:

- Присядьте, чтобы снизить высоту падения и смягчить удар о землю;
- Не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм;
- Попросите прохожих помочь вам;
- Если появилась резкая боль, не двигайтесь;
- Вызовите помощь по телефону "103".

Если услышали наверху подозрительный шум:

- Не останавливайтесь;
- Не поднимайте голову, чтобы посмотреть что случилось;
- Быстро прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Главное - всегда сохраняйте спокойствие, советует МЧС.

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