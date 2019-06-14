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Новости. Общество
07:25, 14 Июня 2019
фото: photokarelia.ru/Ilona Lesonen

Сортавала может получить статус исторического города

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В правительстве Карелии формируют заявку на обоснование федерального статуса исторического города для Сортавалы.

В ходе рабочей поездки в Сортавальский район глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании обсудил предложения по восстановлению исторического облика города, сохранности памятников. Он поручил Минимуществу составить перечень исторических объектов, находящихся в региональной собственности, для организации работы по приведению таких зданий в порядок.

"Новоделов из стекла и бетона здесь не будет. На месте утраченных зданий должны появиться реплики, сохраняющие первоначальный вид. Это единственный способ сохранить архитектурный облик города", - подчеркнул Артур Парфенчиков.

В 2018 году город Сортавала был включен в Перечень исторических поселений регионального значения. Сейчас формируется заявка на обоснование федерального статуса исторического города. На определение границ исторического поселения и подготовку необходимого пакета документов в этом году в региональном бюджете предусмотрено 12 млн рублей. Кроме того, муниципалитет получил около 5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации на ремонт 10 многоквартирных домов – объектов культурного наследия.

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