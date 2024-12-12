Сортавала засияла новогодними огнями: главную елку украсили 500 метрами гирлянд

Сортавала готова встречать Новый год — главную площадь украсили.

На центральной площади Кирова в Сортавале установили и украсили главную новогоднюю елку, сообщила администрация Сортавальского поселения. Десятиметровая пушистая красавица стала главным украшением города.

Как отмечается, монтаж и украшение елки осуществляли специалисты ООО «Энергоас» под руководством Игоря Щербитова. Благодаря их профессионализму, жители и гости Сортавалы уже не первый год могут наслаждаться праздничной атмосферой.

Помимо главной елки, город украшают и другие световые инсталляции:

— На площади Кирова установят четыре светящиеся арки, которые создадут праздничный антураж на пешеходной зоне.

— 29деревьев на площади Кирова и площади Вяйнемяйнена украшены гирляндами общей протяженностью 2 километра 900 метров.

— Площади украсят 29 комплектов светящихся сосулек.

— Улицы Комсомольская и Суворова, а также площадь Вяйнемяйнена будут украшены гирляндами «Бахрома».