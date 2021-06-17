Соседи-разрушители пробили потолок в доме депутата из Петрозаводска (ФОТО)

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева рассказала, что у ее соседей в результате ремонта обрушился фрагмент потолка.

Галина Васильева сообщила, что в ее подъезде появился новый жилец, который начал ремонт. В итоге в одной из квартир обрушилась часть потолка. Об это городской парламентарий рассказала в соцсети.

«В нашем подъезде поселился и затеял ремонт новый жилец. Бригада строителей так „усердно“ работает, что хозяйка, проживающая этажом ниже, вынуждена была вызвать специалистов из УК для составления акта, а также пригласить свидетелей для осмотра следов разрушения потолка в квартире. Что там ломают новоиспеченные жильцы? Пока можно только посочувствовать пострадавшим людям», — написала Галина Васильева.

Ранее сообщалось, что депутат городского совета Галина Васильева была возмущена состоянием кресел в большом зале заседаний в администрации Петрозаводска.