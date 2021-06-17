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Соседи-разрушители пробили потолок в доме депутата из Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
08:55, 18 Июня 2021
фото: Галина Васильева / ВК

Депутат Петрозаводского городского совета Галина Васильева рассказала, что у ее соседей в результате ремонта обрушился фрагмент потолка.

Галина Васильева сообщила, что в ее подъезде появился новый жилец, который начал ремонт. В итоге в одной из квартир обрушилась часть потолка. Об это городской парламентарий рассказала в соцсети.

«В нашем подъезде поселился и затеял ремонт новый жилец. Бригада строителей так „усердно“ работает, что хозяйка, проживающая этажом ниже, вынуждена была вызвать специалистов из УК для составления акта, а также пригласить свидетелей для осмотра следов разрушения потолка в квартире. Что там ломают новоиспеченные жильцы? Пока можно только посочувствовать пострадавшим людям», — написала Галина Васильева.

Ранее сообщалось, что депутат городского совета Галина Васильева была возмущена состоянием кресел в большом зале заседаний в администрации Петрозаводска.

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Комментарии

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Изя
2021-06-18 09:41:46
Крышу у депутата повредили ))) как жить ей дальше ))) :)
юнипер95
2021-06-18 09:32:03
баба Галя сама напринимала .....х законов, вот бумеранг и вернулся.
В след раз будет думать , когда кнопки нажимать
David.
2021-06-18 09:22:04
Тут не сосед виноват, а совковый говнострой. Очевидно что вывалился от вибрации пломба закрывающая технологическое отверстие в перекрытии. Пусть радуется, что у неё там не диван стоял.
кир
2021-06-18 10:22:22
David., прав. Везде новые жильцы переделывают квартиры и рушат перегородки. Никто не гарантирует, что загорелые рабочие не обрушат капитальную стенку. Мода такая пошла.
Урбанист
2021-06-18 09:18:14
Дешевый пиар. Больше не выберут
Гость
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