Соседские посиделки в Петрозаводске закончились походом в магазин, а затем в полицию

В столице Карелии расследуется дело о краже, сообщили в МВД региона.

Глубокой ночью 6 июня в полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже. Участник посиделок в одном из общежитий Петрозаводска обнаружил пропажу барсетки, где находилась кредитная карта.

Оперативники и наряд ППС приехали на место, и во время их разговора с хозяином барсетки тот обнаружил, что кто-то пытается снять с его карты деньги. Вскоре полицейские нашли мужчину, который зашел в банкомат, а потом устремился к магазину. Горожанина, при котором и находилась чужая кредитная карта, задержали и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемый был соседом потерпевшего. С карты он успел снять более 100 тысяч рублей, часть из которых потратил.

Петрозаводчанин 1986 года рождения, уже имевший проблемы с законом, дал признательные показания. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража».