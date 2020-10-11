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Составлен рейтинг самых крупных по количеству клиентов банков

Новости. Экономика
09:14, 12 Октября 2020
фото: pixabay
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Сбербанк, ВТБ и Тинькофф вошли в тройку банков с наибольшей долей клиентов, которые пользовались услугами кредитной организации за 30 дней.

Об этом говорится в исследованиях Deloitte, Frost&Sullivan и российского "НЭО Центра", а также международной компании Ipsos.

"Лидером рэнкинга закономерно стал ПАО "Сбербанк России", в котором обслуживается большая часть всего населения России. Это подтверждают и объемы розничного бизнеса этого игрока рынка, которые в несколько раз превышают аналогичные показатели его ближайшего конкурента – ПАО "ВТБ", — отмечает Deloitte.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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