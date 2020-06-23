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Сотни жителей Петрозаводска так и не дождались эскадрильи на набережной (ФОТО И ВИДЕО)

Новости. Общество
14:04, 24 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Как обещала мэрия Петрозаводска, военные самолеты, возвращавшиеся с парада Победы в Санкт-Петербурге, должны были пролететь над набережной.

Сотни петрозаводчан с детьми пришли на набереджную города в надежде увидеть эскадрилью из 10 самолетов.

По информации городских властей, самолеты должны были пролететь в период с 11.00 до 11.30.

Примерно в 12.15 из-за деревьев вылетели два истребителя и улетели вдаль над Онего, рассказали горожане.


 
"Народ ждал, что они развернуться и дадут ещё круг, но так и не дождался. Люди разочарованно ворчали, что не стоило час ждать такого вялого зрелища", – разочарованно отметил петрозаводчанин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Fit G
2020-06-24 15:46:36
Либерда выходи из бункера, хватит обнуляться.
кир
2020-06-24 15:40:30
давидке, упырю, хорошо, когда другим плохо? Выбрось свой диплом, медик рукожопый.
Leopol'd
2020-06-24 15:37:54
Какой-то руководитель решил перебдеть!
Зачем ему рисковать карьерой, ради Птз?! На парад летали по приказу сверху, а здесь надо отвечать самому. А отвечать за действия не принято в вертикали власти.
David
2020-06-24 14:44:02
Хоть одна хорошая новость.
Fit G
2020-06-24 15:29:13
David, новость также тухлая, как и ты.
Juniper59
2020-06-24 14:29:26
Это определённо стоило выходного.
Ткачев
2020-06-24 14:20:29
Парфен, красава, держит уровень!
новый
2020-06-24 14:10:31
Нефиг шастать без намордников не соблюдая социальную дистанцию.
Гость
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