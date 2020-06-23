Сотни жителей Петрозаводска так и не дождались эскадрильи на набережной (ФОТО И ВИДЕО)

Как обещала мэрия Петрозаводска, военные самолеты, возвращавшиеся с парада Победы в Санкт-Петербурге, должны были пролететь над набережной.

Сотни петрозаводчан с детьми пришли на набереджную города в надежде увидеть эскадрилью из 10 самолетов.

По информации городских властей, самолеты должны были пролететь в период с 11.00 до 11.30.

Примерно в 12.15 из-за деревьев вылетели два истребителя и улетели вдаль над Онего, рассказали горожане.





"Народ ждал, что они развернуться и дадут ещё круг, но так и не дождался. Люди разочарованно ворчали, что не стоило час ждать такого вялого зрелища", – разочарованно отметил петрозаводчанин.