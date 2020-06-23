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Военные самолеты пролетят над набережной Петрозаводска в ближайшее время

Новости. Общество
10:39, 24 Июня 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Эскадрилья будет возвращаться с парада Победы в Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Увидеть красочное зрелище можно будет на Онежской набережной приблизительно в период с 11.00 до 11.30. Администрация напоминает горожанам о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции в местах массового скопления людей.

Горожане могут присоединится к акции "Я рисую мелом". Рядом с Петровским дворцом юные художники будут рисовать на асфальте картины о войне и Великой Победе, о мире и добре, о фильмах и прочитанных книгах.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мероприятии примут участие несколько семей. Однако все желающие могут проявить свой художественный талант и присоединиться к акции дистанционно. 

Напомним, парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-06-24 12:00:46
"необходимости соблюдения масочного режима и дистанции в местах массового скопления людей"
Смотрю парад в Москве. Тысячи людей, ни одной маски! Кто прав? Администрация или верховный главнокомандующий?!
Родька
2020-06-24 11:22:48
Будет возвращаться....мимо нас пролетят....
Как то всё у нас б.у.
новый
2020-06-24 11:22:23
Либерасты, прячтесь и трепещите !
Саныч
2020-06-24 12:03:24
новый, трепещем. Олигофрен вылез из пещеры.
бюджет
2020-06-24 10:54:20
Интересный исторический факт: празднуют парад Победы, а Мавзолей основателя государства-победителя в ВОВ закрыт от взора людей. Историю кроят как захотят, присваивают одно, отторгают другое, что просто неразрывно в историческом смысле.
Ткачев
2020-06-24 11:39:21
бюджет, Зато поправку об исторической правде принимают. И в то же самое время на военную технику времен ВОВ лепят черных орлов. ..., ... .(Лавров)
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