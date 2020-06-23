Военные самолеты пролетят над набережной Петрозаводска в ближайшее время

Эскадрилья будет возвращаться с парада Победы в Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Увидеть красочное зрелище можно будет на Онежской набережной приблизительно в период с 11.00 до 11.30. Администрация напоминает горожанам о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции в местах массового скопления людей.



Горожане могут присоединится к акции "Я рисую мелом". Рядом с Петровским дворцом юные художники будут рисовать на асфальте картины о войне и Великой Победе, о мире и добре, о фильмах и прочитанных книгах.



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мероприятии примут участие несколько семей. Однако все желающие могут проявить свой художественный талант и присоединиться к акции дистанционно.

Напомним, парад Победы в Петрозаводске пройдет 30 сентября.