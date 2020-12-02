"Сотрудник Генпрокуратуры" обманул жительницу Карелии, пообещав компенсацию за некачественное лекарство

Жительница Лоухского района потеряла 27 тысяч рублей, рассчитывая получить обещанную мошенниками крупную компенсацию за фальсифицированные препараты, сообщили в МВД Карелии.

Очередной жертвой мошенников стала 56-летняя женщина, проживающая в Лоухском районе. Она рассказала полицейским о том, что ней на связь вышел якобы сотрудник Генеральной прокуратуры Российской Федерации. По его словам, владельцы медицинской компании, в которой женщина недавно приобрела лекарственные препараты, оказались мошенниками. Женщина, по заверениям сотрудника прокуратуры, оказалась в списке пострадавших и имеет право на компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Так как потерпевшая, действительно, некоторое время назад покупала медсредства через интернет, сомнений у неё не возникло. Ей продиктовали номер телефона якобы сотрудника банка, который должен объяснить, как получить эту выплату.

Лжеспециалист банка рассказал женщине, что сначала ей нужно оплатить некий сбор – 6 процентов от суммы компенсации. Пострадавшая призналась, что таких денег у неё нет, однако, мошенникам удалось уговорить жертву отыскать средства. Что гражданка и сделала. Когда пришло время перевода, оказалось, что получатель – физическое лицо. Это насторожило потерпевшую, но её успокоили: "Таким образом снижается процент сбора".

Когда пенсионерка перевела 27 тысяч рублей неизвестным и вернулась домой, ей вновь позвонили якобы из банка. Сообщили, чтобы получить компенсацию, нужно сделать ещё один перевод. В этот раз внести на счёт попросили уже 30 процентов от суммы – 130 тысяч рублей. Женщина распереживалась, решила отказаться от выплаты, но аферисты стали предлагать ей бонусы и даже подарок – 45 тысяч рублей – как почётному донору России, которым жительница Лоухского района не была. В итоге длительные уговоры успехом не увенчались. Пострадавшая потребовала вернуть уже ранее отправленные незнакомцам деньги. На этом разговор с мошенниками прервался.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мошенники усыпили бдительность петрозаводчанина и списали с его счетов все деньги.