Сотрудника администрации поселения в Карелии привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратура проверила администрацию Красноборского сельского поселения.

Как сообщается в прокуратуре Карелии, на момент проверки в поселении действовало 7 административных регламентов, регулирующих предоставление муниципальных услуг населению. Оказалось, что 6 из них противоречили федеральному закону.

Так, большинство регламентов содержали ограниченный исчерпывающий перечень случаев обжалования решений и действий органа. Также в них устанавливались необоснованно длинные сроки рассмотрения жалоб граждан.

Кроме того, в администрации сельского поселения не было организовано прохождение муниципальными служащими ежегодной медицинской диспансеризации на предмет соответствия занимаемым должностям.

Прокурор района обязал главу Красноборского сельского поселения устранить нарушения.

Ведущий специалист администрации привлечена к дисциплинарной ответственности.

Ранее администрация района в Карелии заключила контракт с подрядчиком без проведения конкурса.