Сотрудника администрации поселения в Карелии привлекли к дисциплинарной ответственности

Прокуратура проверила администрацию Красноборского сельского поселения.
Как сообщается в прокуратуре Карелии, на момент проверки в поселении действовало 7 административных регламентов, регулирующих предоставление муниципальных услуг населению. Оказалось, что 6 из них противоречили федеральному закону.
Так, большинство регламентов содержали ограниченный исчерпывающий перечень случаев обжалования решений и действий органа. Также в них устанавливались необоснованно длинные сроки рассмотрения жалоб граждан.
Кроме того, в администрации сельского поселения не было организовано прохождение муниципальными служащими ежегодной медицинской диспансеризации на предмет соответствия занимаемым должностям.
Прокурор района обязал главу Красноборского сельского поселения устранить нарушения.
Ведущий специалист администрации привлечена к дисциплинарной ответственности.
Ранее администрация района в Карелии заключила контракт с подрядчиком без проведения конкурса.
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