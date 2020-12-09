Сотрудники колонии Карелии прорекламировали школьникам свою работу

Сотрудники ИК-9 рассказали учащимся выпускных классов школы №39 Петрозаводска о нюансах службы и условиях поступления в ведомственные учебные заведения, сообщила пресс-служба УФСИН Карелии.

Учебный год в самом разгаре, и выпускникам уже пора задуматься о перспективе дальнейшего обучения. Сотрудники исправительной колонии №9 встретились с учащимся выпускных классов школы №39 Петрозаводска. Старшеклассники получили подробную информацию об условиях и порядке поступления, о курсантской жизни и преимуществах обучения по целевому направлению.

Представители учреждения дали развернутые ответы на все интересующие вопросы школьников, продемонстрировали и раздали наглядную агитацию, посвященную службе в уголовно-исполнительной системе.

В пресс-службе ведомства заявили, что данные встречи должны помочь школьникам в выборе профессии и возможно, кто-то из них изъявит желание связать свою дальнейшую судьбу со службой в уголовно-исполнительной системе.