Сотрудники ГИБДД Карелии выйдут в рейд на "Трассу"

Госавтоинспекторы проведут гласные и скрытые проверки на дорогах республики, сообщили в ГИБДД Карелии.

С 22 по 28 июля на региональных и федеральных автодорогах Карелии проходят профилактические мероприятия "Трасса".

В Карелии ДТП с наиболее тяжкими последствиями чаще всего происходят на федеральных автодорогах, где с начала года в 79 ДТП 109 человек получили ранения различной степени тяжести, погиб 21 человек. На региональных автодорогах в 57 ДТП пострадали 77 человек, погибли 7 участников движения.

Чаще всего, по статистике ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия на автодорогах республики происходят из-за нарушения правил обгона, выезда на полосу встречного движения в нарушение ПДД РФ. К сопутствующим причинам относятся: неправильный выбор скорости, превышение допустимой скорости движения транспортного средства.