Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проведут рейд на дорогах города

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня вечером проверят водителей на трезвость в Петрозаводске, сообщил в городском ведомстве.

Вечером 11 апреля на территории города будет проводиться профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Автоинспекторы проверят водителей, управляющих транспортном в состоянии алкогольного опьянения.

ГИБДД напоминает автолюбителям, что вождение в нетрезвом виде карается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, повторное задержание в нетрезвом виде в течение года или за повторный отказ от медицинского освидетельствования грозит наказанием, которое из административного становится уголовным, и водителю грозит наказанием в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Однако, несмотря на жёсткие санкции за нетрезвое вождение, высокие штрафы и регулярные мероприятия ГИБДД, по-прежнему находятся безответственные граждане, рискующие своей и чужими жизнями.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает граждан не быть равнодушными, не оставлять без внимания факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и незамедлительно сообщать об этом в дежурную группу ГИБДД по номеру 715-900.

Помните, что сообщив о нетрезвом водителе, вы можете спасти чью-то жизнь.