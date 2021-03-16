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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска проверили, пристегнуты ли пассажиры такси ремнем безопасности на заднем сиденье

Новости. Общество
08:20, 17 Марта 2021
фото: ГИБДД Петрозаводска
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Инспекторы напомнили, что водителю грозит штраф за непристегнутого пассажира, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В рамках профилактического мероприятия "Такси" инспекторы пресекают нарушения ПДД. Очень часто пассажиры задних сидений игнорируют обязанность, предусмотренную Правилами дорожного движения, и не пристегивают ремень безопасности.

В ведомстве напомнили, что пункт 5.1 ПДД РФ предписывает пассажирам при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими.

За нарушение данного правила ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.
Пункт 2.1.2 Правил дорожного движения обязывает водителя при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями.

Перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства они предусмотрены, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей.

Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие "Такси" проходит в Петрозаводске с 15 по 19 марта.

Автоинспекторы проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, законность нанесения цветографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси, соблюдение водителями правил дорожного движения.
За нарушения данных правил предусмотрена административная ответственность.

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