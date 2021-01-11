Сотрудники ГИБДД Петрозаводска реализовали "право на безопасность" рядом с гипермаркетом города

В праздничные дни профилактическое мероприятие "Право на безопасность" прошло у торгового центра "Лотос Плаза", сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы остановили одного водителя, который перевозил трехлетнюю девочку, не пристегнув ремнем безопасности.

Другой водитель попал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, потому что управлял автомобилем, не пристегнув ремень безопасности.

В ходе мероприятия проводились профилактические беседы с водителями о правилах перевозки пассажиров, раздавались тематические листовки.