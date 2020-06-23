Сотрудники ГИБДД Петрозаводска выявили нарушения при эксплуатации дорожной техники

Мероприятие "Спецтранспорт" прошло в городе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы осуществляют контроль за движением транспортных средств на объектах ремонта и строительства улиц и дорог в городе Петрозаводске.

Во вторник, 23 июня, в ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили путевую документацию, наличие тахографа и технического осмотра у транспортных средств и предрейсового медицинского осмотра у водителей.



Было выявлено два нарушения – управление без тахографа и путевого листа.



В отношении должностных и юридических лиц, которые допустили эксплуатацию данного транспорта с нарушениями, будет проведена проверка.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии возьмет под наблюдение пешеходов.