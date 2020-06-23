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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска выявили нарушения при эксплуатации дорожной техники

Новости. Общество
12:20, 24 Июня 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Мероприятие "Спецтранспорт" прошло в городе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы осуществляют контроль за движением транспортных средств на объектах ремонта и строительства улиц и дорог в городе Петрозаводске.

Во вторник, 23 июня, в ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили путевую документацию, наличие тахографа и технического осмотра у транспортных средств и предрейсового медицинского осмотра у водителей.

Было выявлено два нарушения – управление без тахографа и путевого листа.

В отношении должностных и юридических лиц, которые допустили эксплуатацию данного транспорта с нарушениями, будет проведена проверка.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Карелии возьмет под наблюдение пешеходов.

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