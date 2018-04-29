Сотрудники ГИБДД поймали шесть пьяных водителей в Карелии

В Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районе сотрудники специализированной роты ДПС и Управления ГИБДД патрулируют дороги, проводят рейдыпо выявлению пьяных водителей.

Так, 29 апреля 09.30 в Прионежском районе на автодороге "Подъезд к Петрозаводску - аэропорт Бесовец" (3 км) автоинспекторы отстранили от управления 30-летнего жителя поселка Деревянное, водителя автомобиля "Фольксваген" в состоянии опьянения.

Еще через 10 минут 41-летний водитель "Нивы" оказался пьян. В отношении водителей составлены административные материалы по ст. 12.8. "Управление в состоянии опьянения", материалы будут направлены в суд для принятия решения.

В целом по республике в ночь с 28 на 29 апреля автоинспекторы отстранили от управления транспортом шесть водителей в состоянии опьянения.

Рейдовые мероприятия группами нарядов ДПС продлятся 30 апреля и 1 мая в населенных пунктах Прионежского, Пряжинского, Кондопожского районов. Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей, и по всем фактам незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.