Сотрудники ГИБДД в Карелии будут ловить пьяных водителей в майские праздники

С 28 апреля по 10 мая Госавтоинспекция Карелии проведет рейды "Нетрезвый водитель" на всей территории республики.

"Автоинспекторы выборочно проверят водителей автотранспорта, а в случае присутствия у водителя характерных признаков предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения", - отметили в ведомстве.

Отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения является нарушением, и в соответствии с действующим законодательством санкции статьи предусматривают штраф и лишение прав, напомнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам и призывает не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей. По всем имеющимся фактам необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.

"Такие сообщения являются адекватным ответом на действия пьяного водителя, зачастую спасая жизнь не только самому виновнику нарушения, но и другим участникам движения, которые могут случайно оказаться на его пути", - пояснили в ГИБДД.

В Карелии вместе с автоинспекторами за трезвость на дорогах выступают многие представители молодежных объединений, авто- и мотоклубов, казачьи дружины. Ряды добровольцев постоянно пополняются. Так, в Медвежьегорском районе активисты общественной организации "Заонежский щит" вместе с автоинспекторами провели профилактический рейд в селе Толвуя, напомнив водителям о недопустимости управления автотранспортом в состоянии опьянения.