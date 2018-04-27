Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 27 Апреля 2018

Сотрудники ГИБДД в Карелии будут ловить пьяных водителей в майские праздники

По теме

В Карелии наказали водителя, обматерившего сотрудника ГИБДД
27.04.18 17:20
В праздники в Петрозаводске изменятся маршруты городского транспорта
27.04.18 16:40
Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу
27.04.18 16:32
Все новости
Загрузка...

С 28 апреля по 10 мая Госавтоинспекция Карелии проведет рейды "Нетрезвый водитель" на всей территории республики.

"Автоинспекторы выборочно проверят водителей автотранспорта, а в случае присутствия у водителя характерных признаков предложат пройти освидетельствование на состояние опьянения", - отметили в ведомстве.

Отказ водителя от прохождения освидетельствования на состояние опьянения является нарушением, и в соответствии с действующим законодательством санкции статьи предусматривают штраф и лишение прав, напомнили в ГИБДД.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам и призывает не оставаться равнодушными к действиям пьяных водителей. По всем имеющимся фактам необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции своего района или с мобильного телефона на короткий номер 102.

"Такие сообщения являются адекватным ответом на действия пьяного водителя, зачастую спасая жизнь не только самому виновнику нарушения, но и другим участникам движения, которые могут случайно оказаться на его пути", - пояснили в ГИБДД.

В Карелии вместе с автоинспекторами за трезвость на дорогах выступают многие представители молодежных объединений, авто- и мотоклубов, казачьи дружины. Ряды добровольцев постоянно пополняются. Так, в Медвежьегорском районе активисты общественной организации "Заонежский щит" вместе с автоинспекторами провели профилактический рейд в селе Толвуя, напомнив водителям о недопустимости управления автотранспортом в состоянии опьянения.

По теме

В Карелии наказали водителя, обматерившего сотрудника ГИБДД
27.04.18 17:20
В праздники в Петрозаводске изменятся маршруты городского транспорта
27.04.18 16:40
Полицейских Карелии отправят охранять ЧМ по футболу
27.04.18 16:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?

Аналитика

Сегодня 14:33
Капитал
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
В Петрозаводске прошла региональная инвестиционная энергетическая конференция, итогом которой стало подписание соглашений между энергетиками и бизнесом.
Век работы для города и горожан
Сегодня 12:54
"А о детях вы подумали?" 3
26.04.2018 11:23
Алиханов выиграл суд по правам человека 3
24.04.2018 13:27
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 3
24.04.2018 10:40
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:12
Личное мнение
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 6
Как-то всё больше и больше различаются языки говорения региональных и федеральных средств массовой информации.
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях
Сегодня 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
26.04.2018 16:44
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»