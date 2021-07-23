Сотрудники МЧС Карелии встретились с жителями поселка, подверженного угрозе лесного пожара

Сотрудники МЧС совместно с представителем ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» провели патрулирование поселка Куусиниеми подверженного угрозе лесного пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В ходе данной профилактической работы жителям напомнили, что на территории Республики Карелия продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный 8 июля. Также специалисты разъяснили гражданам, что на территории республики введен режим чрезвычайной ситуации… Поэтому следует быть внимательными, не посещать леса, ни в коем случае не бросать в лесу горящие спички и не разводить костры на дачах и в частном секторе», — говорится в сообщении.

Патрулирование поселков и территорий, граничащих с лесными массивами, проводится ежедневно. Сотрудники МЧС разъясняют населению требования пожарной безопасности и действия в случае пожара.