Сотрудники МЧС очистили от опасных сосулек кровли домов в Петрозаводске (ФОТО)

Сергей Шугаев рассказал о помощи, которую МЧС оказало жителям двух домов в столице Карелии накунуне Нового года.

По словам депутата Заксобрания Карелии Сергея Шугаева, 29 декабря жители домов № 10 по улице Кирова и № 42 по улице Луначарского обратились к нему с просьбой помочь решить вопрос по сносу опасных сосулек на крышах.

По словам жителей обратившихся, прежняя управляющая компания признала себя банкротом с 1 января 2022 года и не хотела выполнять требования по сносу сосулек ни по просьбам жителей, ни по предписанию администрации города. Новая же управляющая компания могла приступить к работе не раньше 1 января.

С помощью главного управления МЧС вопрос был решен уже 30 декабря. Жители домов выразили огромную благодарность сотрудникам МЧС, пришедшим к ним на помощь.

«Я выражаю благодарность генерал-майору внутренней службы Бирючкову Владимиру Ивановичу за своевременное решение проблемы. И за выполнение поставленных задач хочу отметить Куликова Михаила Александровича и Фатыхова Руслана Нургалиевича», — отметил Сергей Шугаев.