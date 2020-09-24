Сотрудники МЧС сняли в Петрозаводске ребенка с окна четвертого этажа

Спасатели пришли на помощь 5-летнему ребенку, который кричал в окне на 4 этаже пятиэтажки на Ключевой.

Как рассказали в МЧС Карелии "Столице на Онего", сегодня утром в 7.35 в 5-этажке на улице Сегежской прохожие увидели на окне четвертого этажа ребенка 5-6 лет, который звал на помощь.

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС и парамедики не смогли попасть в квартиру через дверь и приняли решение достать ребенка через окно.

"Когда спасатели сняли ребенка и передали медикам, пришли его родители", - сообщили в МЧС Карелии.

В полиции редакции сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются, родители будут привлечены к ответственности.