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Сотрудники МЧС сняли в Петрозаводске ребенка с окна четвертого этажа

Новости. Происшествия
09:56, 25 Сентября 2020
фото: © Петрозаводск Говорит
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Спасатели пришли на помощь 5-летнему ребенку, который кричал в окне на 4 этаже пятиэтажки на Ключевой.

Как рассказали в МЧС Карелии "Столице на Онего", сегодня утром в 7.35 в 5-этажке на улице Сегежской прохожие увидели на окне четвертого этажа ребенка 5-6 лет, который звал на помощь.

Очевидцы вызвали спасателей. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС и парамедики не смогли попасть в квартиру через дверь и приняли решение достать ребенка через окно.

"Когда спасатели сняли ребенка и передали медикам, пришли его родители", - сообщили в МЧС Карелии.

В полиции редакции сообщили, что обстоятельства произошедшего выясняются, родители будут привлечены к ответственности.

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Комментарии

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кир
2020-09-25 10:13:32
Вот, где кнут давно не ходил по их спинам. :)
Гость
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