Сотрудники МЧС спасли человека из перевернувшегося автомобиля в Карелии

Карельские спасатели оказали помощь человеку, попавшему в ДТП в Питкярантском районе.

Шестого января в 15:50 пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района привлекалось для ликвидации ДТП на автомобильной дороге по адресу: Питкярантский район, 5-й км автомобильной дороги "Ляскеля-Алатту". По имеющейся информации, на трассе произошел съезд автомобиля в кювет и опрокидывание.

Как сообщили в МЧС по Карелии, из перевернувшегося автомобиля был спасен один человек.