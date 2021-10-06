Сотрудники Республиканской больницы поздравили Элиссана Шандаловича с переизбранием на пост спикера парламента Карелии

Главный врач Республиканской больницы им. Баранова Тамази Карапетян выразил надежду, что председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович продолжит уделять пристальное внимание здравоохранению.

«Элиссан Владимирович, в прошлом прекрасный главный врач нашей Республиканской больницы, а сегодня это вновь избранный председатель Законодательного собрания Карелии. Надеюсь, что и в новом созыве он продолжит уделять пристальное внимание сфере здравоохранения. Коллектив Республиканской больницы им. Баранова желает ему успехов, благополучия и новых свершений в трудном и очень нужном для всех нас деле. Уверен, его деятельность будет такой же плодотворной и эффективной», - сказал Тамази Карапетян.

Напомним, 6 октября депутаты Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва на первом заседании избрали Элиссана Шандаловича председателем карельского парламента.